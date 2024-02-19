Російські слідчі не видадуть тіло Навального ще щонайменше два тижні – команда опозиціонера

Представниця опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що Слідчий комітет Росії, який раніше відтермінував видачу його тіла родичам на невизначений строк, пояснивши це «перевіркою смерті» політика, має намір не видавати тіло щонайменше два тижні.

«Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) проводитиметься якась «хімічна експертиза», – написала Ярмиш у соцмережі X.

Вона заявила, що «тіло Навального ховають, щоб приховати сліди вбивства. 14-денна «хімічна перевірка» – це неприкрита брехня і знущання».

За версією російської Федеральної служби з виконання покарань, Олексій Навальний помер вдень 16 лютого після прогулянки. Рідні й адвокати досі не бачили його тіла.

За кілька днів до смерті Навального 27-ий раз відправили до ШІЗО із ще більш жорсткими умовами утримання, ніж у звичайних камерах. Прихильники політика вважають, що його вбили.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що «перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона йтиме – невідомо. Причину смерті, як і раніше, не встановлено».

У Росії на акціях пам’яті Навального затримали кілька сотень людей.