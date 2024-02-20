У Кремлі відреагували на звинувачення Навальної на адресу Путіна

Звинувачення у причетності президента РФ Володимира Путіна до смерті Олексія Навального є «голослівними та хамськими», заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.



«Зрозуміло, це абсолютно голослівні, хамські звинувачення на адресу глави російської держави. Але враховуючи, що Юлія Навальна буквально кілька днів тому овдовіла, я залишу це без коментарів», – сказав він журналістам, коментуючи відповідну заяву дружини померлого Юлії Навальної.

За версією російської Федеральної служби з виконання покарань, Олексій Навальний помер вдень 16 лютого після прогулянки. Рідні й адвокати досі не бачили його тіла. За кілька днів до смерті Навального 27-ий раз відправили до ШІЗО із ще більш жорсткими умовами утримання, ніж у звичайних камерах. Прихильники політика вважають, що його вбили. Його вдова Юлія звинуватила у злочині президента Росії Володимира Путіна.

Сьогодні стало відомо, що соцмережа X заблокувала новий акаунт Юлії Навальної. Повідомлялося, що це нібито сталося через порушення правил соцмережі. Обліковий запис було створено напередодні і за добу на сторінку Навальної підписалися понад 90 тисяч людей. Але вже вранці 20 лютого користувачі соцмережі виявили, що обліковий запис Навальної потрапив під тіньовий бан, а через кілька годин був заблокований повністю. Проте наразі її акаунт відновили.



Навальна напередодні заявила, що продовжить справу загиблого чоловіка.

Лідери Євросоюзу та США заявили, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за те, що Олексій Навальний помер у вʼязниці. У Кремлі, коментуючи це, назвали заяви «абсолютно шаленими та абсолютно неприпустимими», оскільки висновків судмедекспертів немає.

Євросоюз 19 лютого закликав Росію провести міжнародне розслідування смерті Навального. Послів Росії викликали міністерства закордонних справ країн ЄС, щоб ті дали пояснення щодо ситуації навколо загибелі політика.

Слідчий комітет Росії проводить перевірку у звʼязку зі смертю Олексія Навального. Слідчий комітет відмовляється видати тіло Навального його родичам, мотивуючи це тим, що перевірка триває. За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, слідчі заявили 19 лютого адвокатам та матері Навального, що не видадуть тіло ще щонайменше 14 днів, оскільки призначено хімічну експертизу.