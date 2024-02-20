«Незалежно від результатів виборів» – Столтенберґ оцінив США як союзника НАТО після можливої зміни влади

Адміністрації президента США, незалежно від прореспубліканської чи продемократичної орієнтації, завжди підтримували НАТО як альянс ще від моменту його створення 1949 року. Про це 20 лютого в інтерв’ю Радіо Свобода розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Очікую, що, незалежно від результатів виборів цього року, США залишаться відданим союзником НАТО, оскільки це в безпекових інтересах Сполучених Штатів», – зазначив Столтенберґ.

Маючи понад 30 союзників, Сполучені Штати є більш безпечними й сильними, зауважив генсекретар.

«Це те, чого в Китаю та Росії взагалі немає. Це велика перевага для Сполучених Штатів. По-друге, це широка двопартійна підтримка України в США», – наголосив очільник НАТО.

Критика претендента на пост президента США Дональда Трампа була спрямована не на альянс, а на окремих його союзників, що не витрачають на перебування в НАТО достатньо коштів, нагадав Столтенберґ, додавши, що «все більше і більше союзників досягають цілі НАТО щодо витрат 2% ВВП на оборону».

«Якщо ви складете разом те, що роблять усі європейські союзники, і порівняєте це із загальним ВВП у Європі – це фактично 2% сьогодні. Це добре, але цього недостатньо, оскільки ми хочемо, щоб усі союзники витрачали 2%. І ми також переконалися, що 2% є мінімумом, але це свідчить про те, що ми подолали довгий шлях, відколи 2014-го ми взяли на себе зобов’язання витрачати більше», – зазначив Столтенберг.

У порівнянні з 2014 роком, коли лише три союзники по НАТО витрачали на оборону 2% від свого ВВП, їхня кількість нині зросла до 18, і генсекретар альянсу сподівається, що «незабаром ще більше союзників будуть витрачати на оборону 2% ВВП». Серед країн, що слідують домовленості 2014-го, – держави Балтії, Греція, Польща, Угорщина, Румунія, Фінляндія.

10 лютого колишній президент США, фаворит на висування на нових виборах від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати напади Росії на країни, які, за його словами, є «порушниками» і роблять недостатні внески на оборону.

Згадуючи про зустріч із лідерами НАТО, він процитував президента неназваної «великої країни», який, за словами Трампа, запитав у нього: «Сер, якщо ми не платимо і на нас напала Росія – ви захистите нас?»

«Я кажу: «Ви не платили? Ви порушник?» Він сказав: «Так, припустимо, що це сталося». Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити», – заявив Трамп.

У Білому домі засудили цю заяву, назвавши її «жахливою і безглуздою» і такою, що ставить під загрозу національну безпеку США й глобальну стабільність.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що НАТО не може бути альянсом «у меню», який працює залежно від настрою президента США.

За словами генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, «розмови про те, що члени оборонного альянсу не захищають один одного, підривають спільну безпеку». Крім того, за його словами, такі заяви «ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів».