Україна і США працюють над безпековою угодою, яка має дати впевненість перед вступом до НАТО – Брінк

США підтримуватимуть оборону України в проміжний період перед вступом до НАТО, це передбачатиме безпекова угода, над якою нині працюють Вашингтон і Київ, заявила, відповідаючи на запитання журналістки Радіо Свобода, посол США Бріджит Брінк під час спілкування з журналістами у Києві.

«Ідея полягає в тому, щоб дати українцям впевненість від теперішнього часу і до того, як ви приєднаєтеся до НАТО. Це буде щось, що дасть вам впевненість у тому, що Сполучені Штати підтримуватимуть вашу оборону в цей проміжний період», – зазначила Брінк.

Вона нагадала, що нещодавно угоди про безпекову співпрацю Україна підписала з Німеччиною і з Францією. За словами Брінк, це «важливі кроки, які стали результатом минулорічного саміту у Вільнюсі».

«На шляху до НАТО ви матимете впевненість, що Сполучені Штати й інші країни підтримають Україну в разі нападу на неї або, знаєте, навіть якщо війна припиниться і якщо вона почнеться знову», – сказала посолка США.

Нині над документом працюють, сказала Брінк і додала, що «в якийсь момент у найближчому майбутньому зможемо більше говорити про це публічно».

На запитання про те, чи підпишуть документ до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться влітку, Брінк відповіла, що «не може передбачити терміни».

«Я можу сказати, що ми будемо рухатися вперед так швидко, як тільки зможемо», – підсумувала Брінк.

18 лютого президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону за підсумками участі в Мюнхенській безпековій конференції повідомив, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Великою Британією, Францією і Німеччиною.

«Поки що немає гарантій безпеки зі США, команди вже працюють, два етапи перемовин вже були. Бачу в цьому в найближчому часі позитив», – зазначив голова держави.