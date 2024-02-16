Байден розкритикував відмову Палати представників від розгляду допомоги Києву

Білий дім різко розкритикував Палату представників Конгресу США за оголошення перерви в засіданнях без розгляду питання про підтримку України.

Одразу після того, як спікер палати Майк Джонсон закрив засідання до 28 лютого, президент США Джо Байден написав у мережі Х: «Ухилення від підтримки України в цей критичний момент ніколи не буде забуте».

«Спікер Джонсон тікає, відправляючи Палату представників у ранню, незаслужену відпустку, оскільки він продовжує посилювати вбивчі військові зусилля Росії та іранського режиму на шкоду американській національній безпеці», – заявив представник Білого дому Ендрю Бейтс у коментарі The Hill.

У Палаті представників відповіли на це, що сам Байден за своє президентство понад рік провів у відпустці. І заявили, що президент так і не знайшов часу зустрітися зі спікером Джонсоном після ухвалення в Сенаті законопроєкту про підтримку України, Ізраїлю і Тайваню.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого остаточно підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

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Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пізно ввечері 12 лютого різко розкритикував пакет, висловивши сумнів щодо його проходження в палаті. Республіканець Джонсон заявив, що пропонований законопроєкт не містить положень про безпеку кордону США, і назвав його «мовчазним щодо найгострішої проблеми, з якою стикається країна», пише агентство AP. Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе його підписати і він почне діяти.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».