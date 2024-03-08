Байден: Україна може зупинити Путіна, якщо ми її підтримаємо

Президент США Джо Байден, виступаючи в Конгресі зі щорічним посланням про стан справ у країні, заявив, що «демократія зазнає нападу» в Сполучених Штатах і за кордоном, і закликав законодавців США схвалити військову допомогу Україні.

«За кордоном Путін вторгнувся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо її, надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів в Україні немає. І я сповнений рішучості, щоб так і залишалося. Але зараз допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб ми пішли від свого лідерства у світі», – сказав Байден.

Він також розкритикував свого головного суперника, колишнього президента Дональда Трампа, за «схиляння перед російським лідером».

«Мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну: «Роби все, що хочеш». Колишній американський президент дійсно сказав це, схиляючись перед російським лідером. Це обурливо. Це небезпечно. Це неприйнятно», – заявив президент.

Він наголосив: якщо США перестануть підтримувати Україну, це поставить її під загрозу.

«Я кажу Конгресу: ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європу – під загрозу. Вільний світ – під загрозу, підбадьорюючи інших, які хочуть завдати нам шкоди. Моє послання президенту Путіну – просте. Ми не підемо. Ми не будемо кланятися. Я не буду кланятися», – наголосив президент США.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». За даними CNN, завершити пропозицію та досягти консенсусу можуть наприкінці березня або у квітні.

Минулого тижня CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування, яке у нього залишилося, для військової допомоги для України. Зазначалося, що оборонне відомство США все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентських повноважень для України, що дозволяє Пентагону залучати з власних запасів військову техніку для Києва.



Проте раніше Пентагон не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані, тому що взяття із запасів Міноборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на готовність американських військ.