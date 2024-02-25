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ISW до річниці вторгнення РФ: Путін залишається смертельною загрозою для НАТО й України

Під час акції на підтримку України, Вільнюс, Литва, 24 лютого 2024 року
Під час акції на підтримку України, Вільнюс, Литва, 24 лютого 2024 року

Президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України, заявив у своєму звіті, оприлюдненому до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль місяцями створює умови для проведення операцій гібридної війни в країнах Балтії і Фінляндії, а зараз бере участь у таких операціях проти Молдови. Цілями Путіна залишаються знищення НАТО як ефективного альянсу, розрив зв’язків між Сполученими Штатами і Європою й побудова нового глобального порядку, в якому домінує голос і сила Росії. Інтереси Америки, Європи і союзників Америки в Азії й у всьому світі нерозривно пов’язані з тим, щоб допомогти Україні перемогти Росію», – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

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«Російські війська відновили ініціативу на полі бою й атакують і мають здобутки. Ці здобутки поки що дуже обмежені й даються надзвичайно дорогою ціною. За взяття Авдіївки загинули, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну», – йдеться в повідомленні.

В ISW заявили, що українці втомлені й стурбовані тим, що американська військова допомога припиниться, «але вони продовжують воювати з рішучістю, винахідливістю й майстерністю».

«Американська військова допомога залишається важливою – лише Сполучені Штати мають ресурси, щоб надати Україні саме зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо Сполучені Штати врешті-решт відмовляться від цієї допомоги, то ситуація може стати дуже серйозною», – йдеться у звіті.

«Але до кінця війни ще далеко. Україна не програла і Україні програвати немає причин… Російська армія має багато недоліків, якими Україна навчилася користуватися. А сукупна економічна потужність союзників України у багато разів перевищує економічну потужність Росії», – наголосили в ISW.

25 лютого очільник оборонного відомства Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що Міністерство оборони України сподівається на прорив на полі бою, для цього роблять усе «можливе й неможливе» і вже підготували «потужний» план війни на цей рік. Він не навів деталі цього плану.

Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».

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