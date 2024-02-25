Умєров: робимо «можливе і неможливе» для прориву, «план-2024 вже є»

Міністерство оборони України сподівається на прорив на полі бою, для цього роблять усе «можливе й неможливе» і вже підготували «потужний» план війни на цей рік, заявив 25 лютого очільник оборонного відомства Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024».

«Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив (на лінії фронту – ред.). План-2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Ми працюємо з усіма складовими Сил безпеки та оборони», – сказав Умєров на конференції.

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Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».