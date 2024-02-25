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Умєров: робимо «можливе і неможливе» для прориву, «план-2024 вже є»

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що публічно про план війни на 2024 рок влада не говорить
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що публічно про план війни на 2024 рок влада не говорить

Міністерство оборони України сподівається на прорив на полі бою, для цього роблять усе «можливе й неможливе» і вже підготували «потужний» план війни на цей рік, заявив 25 лютого очільник оборонного відомства Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2024».

«Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив (на лінії фронту – ред.). План-2024 вже є. Ми публічно про нього не говоримо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, а й дасть результати у 2024 році. Ми працюємо з усіма складовими Сил безпеки та оборони», – сказав Умєров на конференції.

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Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».

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