Сирський та Умєров зустрілися з сенаторами США – говорили про зміни на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров зустрілися з делегацією сенаторів США, в ході якої обговорили поточну ситуацію на полі бою, останні зміни на театрі воєнних дій, потреби Сил оборони в озброєнні, йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Як уточнили в оборонному відомстві, від американської сторони на зустрічі 23 лютого були лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, сенатори Джек Рід з Род-Айленда, Майкл Беннет з Колорадо, Річард Блюменталеь з Коннектикуту та Меггі Хассан з Нью-Гемпшира, які увійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США.

Зазначається, що головком генерал-полковник Сирський ознайомив американських сенаторів «з ситуацією на полі бою, змінами, які сталися останнім часом, першочерговими потребами у озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги».

За словами Умєрова, під час бесіди сенатори «прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією».

«Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів», – сказав міністр.

Умєров також пояснив сенаторам, «на скільки відчутними є будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні». Глава Міноборони України також наголосив, що «нестачу боєприпасів та військового обладнання одразу відчувають бійці Сил оборони на передовій».

«Питання, які ставили сенатори мені та генералові Сирському, чітко вказують на їхнє глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України», – зазначив міністр.

Раніше стало відомо, що делегація, в складі якої були лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер, а також сенатори Річард Блюменталь, Джек Рід, Майкл Беннет і Меггі Гасан, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомила його пресслужба, голова держави «детально поінформував» сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Зеленський заявив, що візит сенаторів в Україну напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України – «це серйозний меседж з боку США, американського народу».