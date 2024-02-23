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У ГУР повідомили, скільки літаків Росія може використати проти України

За словами Вадима Скібіцького, літаки F-16, які незабаром будуть передані Україні, – це один із засобів, який дасть змогу знищувати російську авіацію
За словами Вадима Скібіцького, літаки F-16, які незабаром будуть передані Україні, – це один із засобів, який дасть змогу знищувати російську авіацію

Росія на даний час може використовувати проти України майже триста бойових літаків, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«Багато (літаків має РФ – ред.). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків», – сказав Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, літаки F-16, які незабаром будуть передані Україні, – це один із засобів, який дасть змогу знищувати російську авіацію, яку застосовують для завдання ударів по Україні. Водночас Скібіцький зазначив, що «росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, й інфраструктуру».

«Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове (недалеко від міста Кропивницького), намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну», – сказав заступник начальника Головного управління розвідки.

Він також нагадав про недавнє збиття українськими силами російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. «Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині – з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити», – сказав Скібіцький.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання, серед іншого, заслухали доповідь щодо літаків F-16: кількість у першій партії, терміни отримання, підготовка інфраструктури й персоналу.

Того ж дня Міноборони Данії повідомило, що ця країна передасть Україні винищувачі F-16 вже цього літа.

За підсумками зустрічі «Рамштайн» 14 лютого український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв’ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

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