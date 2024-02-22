Зеленський заслухав «закриту доповідь» щодо F-16 на засіданні Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головокомандувача – про це він заявив 22 лютого.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про зміни в оперативній обстановці.

«Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова», – сказав він.

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Також на ставці обговорили отримання Україною винищувачів F-16 від західних партнерів.

«Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків», – додав президент.

Крім того, засідання стосувалося ситуації на Авдіївському та Південному напрямках, зокрема, нових ліній оборони та укріплень у районі Авдіївки.

Зеленський також повторив, що українські морські піхотинці продовжують утримувати Кринки на лівобережжі Херсонщини, попри заяви російської сторони.

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За підсумками зустрічі «Рамштайн» 14 лютого український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв’ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів. Також про це оголосили Норвегія та Бельгія.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.