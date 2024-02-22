Україна може розраховувати на отримання літаків F-16 цього літа – Данія

Данія передасть Україні винищувачі F-16 вже цього літа, повідомляє Міноборони країни з посиланням на міжнародну коаліцію військово-повітряних сил, яка на чолі з Данією, Нідерландами й США координує передачу перших винищувачів F-16 Україні.



«Важко встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати надані літаки. Але я поінформував узгоджувальне коло, що ми зараз працюємо над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності, коли, як очікується, ми зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка буде проходити за планом», – сказав міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен.



У Міноборони Данії зазначають, що остаточна передача першого данського бойового літака F-16 залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів та технічного персоналу, а також від наявності необхідної інфраструктури в Україні.

Данія разом з Нідерландами та США очолює авіаційну коаліцію з моменту її створення восени 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання, серед іншого, заслухали доповідь щодо літаків F-16: кількість у першій партії, терміни отримання, підготовка інфраструктури та персоналу.

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За підсумками зустрічі «Рамштайн» 14 лютого український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв’ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.