«Це серйозний меседж з боку США» – Зеленський про зустріч із делегацією сенаторів у Львові

Президент України Володимир Зеленський 23 лютого у Львові провів зустріч із делегацією американських сенаторів, під час якої «детально поінформував» їх про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України, повідомила пресслужба голови держави.

За повідомленням, у складі делегації були лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер, а також сенатори Річард Блюменталь, Джек Рід, Майкл Беннет і Меггі Гасан.

Зеленський заявив, що візит сенаторів в Україну напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України – «це серйозний меседж з боку США, американського народу».

«Це свідчить про те, що ви нас підтримуєте. Американці на боці правди, і в нас спільні цінності. Я дякую за те, що ви допомагаєте нам вберегти демократію не лише в Україні. Боротьба за демократію і свободу має вестися по всьому світу», – сказав президент.

За повідомленням, Зеленський подякував Конгресу, Демократичній і Республіканській партіям, президенту США та американському народу за надання оборонної, фінансової та економічної допомоги Україні.

«Упродовж цих двох років нас завжди супроводжувало відчуття, що США з нами», – сказав президент.

Він закликав і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті, й зауважив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей українських військових «для ефективного захисту цивільного населення й об’єктів критичної інфраструктури».

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.