Зеленський в інтерв’ю популярному серед республіканців каналу Fox News заявив про «критичну важливість» допомоги США

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що допомога від США є «критично важливою».

«Чи виживемо ми? (без допомоги США – ред.). Звичайно. Але не всі з нас. Якщо світ готовий до цього – ок, ви це побачите. Але це є трагедія. Це буде трагедія для всіх нас, не лише для України, не лише для українців, а й для всієї Європи», – сказав Зеленський, додавши, що Росія не зупиниться.

Зеленський розповів про ймовірний розвиток подій, якщо Конгрес США не погодить військової допомоги для України цього року.

«Важко знайти щось аналогічне. Звичайно, ми знайдемо… ми не стоятимемо на місці. Нам доведеться виживати, доки ми не знайдемо якісь паралельні шляхи. Але в будь-якому разі, розумієте, ця допомога є критично важливою. Без неї, вибачте, у нас буде все більше героїчних хлопців у лікарнях. Якщо у вас немає реального оборонного щита і такої ж потужної артилерії з боєприпасами, звичайно, ви втрачатимете людей», – наголосив він.

У зверненні до Конгресу США Зеленський сказав, що «ми просто хочемо вижити».

«Якщо вони (конгресмени - ред.) хочуть бути дуже прагматичними, то ціна підтримки України є меншою, чим та, яка буде в майбутньому, якщо ми впадемо, а Путін піде на країни НАТО. Ціна буде значно вищою», – сказав президент України.

За словами Зеленського, війна зупиниться тоді, коли весь світ зрозуміє, якою загрозою є Володимир Путін.

«Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. І він спробує це зробити. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться», – сказав він.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

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Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.