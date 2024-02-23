Сенатори США під час візиту в Україну пообіцяли «тиснути» на спікера Палати представників для підтримки допомоги Києву

Учасники делегації Сенату США на чолі з сенатором-демократом Чаком Шумером, яка 23 лютого відвідала Львів, пообіцяли «тиснути» на спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він поставив на голосування законопроєкт, який передбачає надання подальшої допомоги Україні.

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб розповісти йому (спікеру Джонсону – ред.) те, що ми дізналися, і відверто тиснути, щоб він ухвалив правильне рішення: «Спікере Джонсон, приїжджайте в Україну». І ми також говоримо спікеру Джонсону: не дозволяйте політиці стати на шляху чогось такого важливого. Якщо спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на розгляд сьогодні, ми впевнені, що він буде ухвалений», – сказав Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті.

За його словами, якщо б при захисті Авдіївки українські військові мали більше озброєння, різних боєприпасів, «то результат би був інший».

«Якщо Україна не отримає допомогу, Путін може бути прямо на польському кордоні рано чи пізно. Америка повинна знати, спікер Джонсон і республіканці Палати представників повинні знати, що без допомоги Україна, ми програємо війну. І навпаки, нам казали майже всі, кого ми бачили військові, політики, дипломати, якщо Україна отримає допомогу, вона виграє війну», – сказав Шумер.

Сенатор-демократ Джек Рід додав, що ухвалити рішення про допомогу Україні США мають, щоб уникнути загибелі власних військових.

«Як чудово сказав сенатор Шумер спікеру Джонсону: якщо ви приїде в Україну, ви побачите кладовище, яке ми бачили сьогодні, якщо підійти до стіни в Києві, яку я відвідав, щоб покласти там квіти, побачите людей різного віку, які загинули заради підтримки демократії. У вас не буде вибору, в Америки немає вибору. Сплатіть зараз, постачаючи зброю відважним бійцям, які стікають кров’ю і вмирають, або нашій молоді чоловіки і жінки будуть стікати кров’ю і вмирати на полях битви Європи», – сказав Рід.

За його словами, під час візиту сенаторам повідомили про потребу України в більшій кількості систем протиповітряної оборони, далекобійної артилерії: «і ми будемо працювати, боротися за додаткову підтримку, яка містить всю цю військову допомогу».

Щодо нових санкцій проти Росії, про які раніше оголосив президент США Джо Байден, Шумер наголосив, що це «хороший крок», і зауважив, що обмежувальні заходи треба продовжувати, щоб «Росія платила ціну».

Водночас сенатор-демократ Річард Блюменталь сказав, що влада США буде притягувати до відповідальності американські компанії, які допомагають Росії обходити санкції і «збільшили продажі на тисячі відсотків певних продуктів, які містять ті мікросхеми і напівпровідники, які потім використовували для виготовлення зброї і в Ірані, і в Росії, і в інших місцях».

«Ми повинні придушити фінансові ресурси, які використовує Путін, щоб підтримувати цю війну», – сказав він.

Раніше стало відомо, що делегація, в складі якої були лідер демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер, а також сенатори Річард Блюменталь, Джек Рід, Майкл Беннет і Меггі Гасан, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомила його пресслужба, голова держави «детально поінформував» сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Зеленський заявив, що візит сенаторів в Україну напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України – «це серйозний меседж з боку США, американського народу».

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.