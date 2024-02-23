«Путін брехав нам в очі» – Держдепартамент про 2 роки великої війни

Радіо Свобода поспілкувалось з представницею Державного департаменту США, першою заступницею помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім щодо підтримки України та бачення ситуації після двох років великої війни.

– Оскільки допомога США Україні затримується в Конгресі, чи можна сказати, що Сполучені Штати фактично повністю призупинили допомогу Україні? Чи вони все ще надсилають певні ракети протиповітряної оборони з якихось запасів чи щось інше?

– У нас є коаліція з понад 50 країн. І ми працюємо разом, забезпечуючи, щоб допомога Україні, фінансова допомога, оборонна допомога тривала, навіть коли Конгрес США обмірковує наступні кроки щодо продовження допомоги США.

Є допомога, яка продовжує надходити Україні зі Сполучених Штатів

– Тобто деякі боєприпаси все ще передають?

– Є допомога, яка продовжує надходити Україні зі Сполучених Штатів, так.

– Чи можете ви надати якісь подробиці?

– У мене немає для вас подробиць.

– Чому досі тривають дискусії щодо надання Україні ракет великої дальності ATACMS?

– Ми хочемо дуже ретельно продумати всі наші варіанти, розглядаючи, як найкраще допомогти українцям. Ми хочемо розглянути всі юридичні наслідки, а також політичні наслідки. Тому я вважаю, що те, що навколо цих питань точаться дискусії, — це добре, а не погано. Це частина демократичного процесу.

– Про які саме наслідки йде мова і які дискусії ведуться?

– Ми хочемо бути впевненими, що наша допомога не призведе до небажаних наслідків. Передбачуваним наслідком нашої допомоги є надання Україні можливості виграти війну, нав’язану їй Росією. Ми не хочемо бачити ситуації, в якій є руйнування чи інші непередбачені наслідки.

– Генеральний секретар НАТО Столтенберг нещодавно в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, Україна може використовувати F-16 або інші літаки на території Росії. Чи підтримують Сполучені Штати таку позицію?

– Позиція США була чіткою щодо використання допомоги США. І мені більше нічого додати з цього приводу.

Раніше США заявляли , що не заохочують і не дозволяють Україні атакувати територію Росії американською зброєю.

Занепокоєння щодо виборів, які наближаються в Росії, широко поділяють у всьому світі

– Щодо російських виборів, чи бачите ви можливість, що їх результати, які для багатьох є майже очевидними, не будуть визнані?

– Думаю, що занепокоєння щодо виборів, які наближаються в Росії, широко поділяють у всьому світі.

– То чи очікуєте ви, що президент Путін буде визнаний новим президентом після цих виборів, чи, можливо, існує варіант, що Сполучені Штати не визнають його і ми матимемо таку ж ситуацію, як із білоруським так званим президентом?

– Я не думаю, що будуть телефонні дзвінки з привітаннями. Але ми будемо продовжувати працювати з тим керівництвом, яке є.

– Ваші колеги з країн Східної Європи наполягають, що Захід насправді боїться перемоги України. Чи згодні з таким твердженням?

Наша мета – щоб Україна виграла війну

– Абсолютно ні. Сполучені Штати чітко висловлюють нашу мету щодо цього. Наша мета – не просто дати можливість українському народу вистояти проти наступу Росії. Наша мета – щоб Україна виграла війну.



Це критично важливо не лише для незалежності українського народу, але й для миру та безпеки Сполучених Штатів, наших союзників по НАТО та інших країн у всьому світі. Ось чому ми маємо цю коаліцію з понад 50 країн з усього світу, які безупинно працюють над тим, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги у війні.

– Ми наближаємось до початку третього року повномасштабного вторгнення, яким ви бачите розвиток ситуації?

– Давайте подивимось, як ми дійшли до 24 лютого 2022 року. Де ми були відтоді і куди ми хочемо прийти. Ми почали з ситуації, в якій Сполучені Штати бачили чіткі ознаки дій Росії, які вказували на повномасштабне вторгнення в Україну, яке базувалося на окупації Луганська та Донецька. І, звісно, її попередня так звана анексія Криму.

Путін брехав нам в очі

Ми дуже серйозно поставилися до цих дій. Росіяни зробили вигляд, що це не так. Путін брехав нам в очі і казав, що не має наміру нападати на Україну. Таким чином ми чітко бачимо, що слід звернути увагу на дії, а не слова. Я думаю, що розрахунок був на те, що Зеленський утече, що український народ капітулює, але він залишився. І український народ вистояв понад усі очікування.

Крім того, я думаю, що на порядку денному Путіна була спроба розвалити НАТО. Натомість він отримує двох нових членів, які в іншому випадку навіть не прагнули б вступити до НАТО. Отже, ми бачимо розширення, а не скорочення.

Він також намагається розколоти міжнародну спільноту. Натомість отримав коаліцію з понад 50 країн світу, які розуміють небезпеку, яку представляє путінська Росія через незаконне захоплення Криму, спробу вторгнення в Україну та інші дії, які відбулися раніше.



Ви краще за мене знаєте, що дії Путіна проти України були здійснені після дій проти Грузії. Росія продовжує утримувати понад 20% території Грузії. Вона намагається встановити маріонеткові режими в інших місцях. Ви тільки подивіться на Білорусь. Тож на периферії Росії всі колишні республіки Радянського Союзу сплять з одним оком відкритим. І хто їх може звинуватити?