ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення

Рада Європейського союзу ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти України – про повідомила пресслужба блоку вранці 23 лютого.

Пакет передбачає санкції проти 106 людей та 88 юридичних осіб, «відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Пріоритетними для обмежень є військова та оборонна галузі Росії та причетні до постачання туди ракет від КНДР, а також відповідальні за депортацію та військове «перевиховання» українських дітей.

Серед підсанкційних компаній є такі, що розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд, Туреччина) і допомагали Росії обходити санкції. Інші – російські компанії, причетні до розробок та постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.

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«Крім того, сьогоднішнє рішення розширює перелік предметів обмеженого доступу, які можуть сприяти технологічному розвитку російського ОПК, забезпечуючи компоненти для розробок і виробництва безпілотних літальних апаратів», – зазначає пресслужба блоку.

Загалом санкції Євросоюзу наразі застосовуються до понад 2 тисяч фізичних і юридичних осіб.

«Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити російську військову машину та допомогти Україні виграти її законну боротьбу на захист себе та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет», – прокоментував високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії 21 лютого.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.