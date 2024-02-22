Боррель закликає країни ЄС зробити більше для постачання в Україну боєприпасів

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени блоку зробити більше, щоб надіслати боєприпаси в Україну. Про це 22 лютого повідомляють видання Politico та агенція France-Presse.

«Українські солдати налаштовані воювати, але їм потрібні боєприпаси. Терміново й у величезних кількостях. Затримки з доставкою боєприпасів коштують людських життів і послаблюють обороноздатність України», – написав Боррель у листі до міністрів закордонних справ і оборони ЄС.

До березня 2024 року Євросоюз зобовʼязувався поставити Україні мільйон снарядів, але ця обіцянка не буде реалізована в повному обсязі – реальний обсяг ледь перевищує половину від обіцяного.

«Тому я вважаю своїм обов’язком і відповідальністю ще раз звернутися до вас, щоб побачити, що ще ми можемо зробити для підтримки України», – написав Боррель європейським міністрам.

Головний дипломат ЄС заявив, що готовий провести «спеціальну нараду» з цього питання.

Заклик збільшити кількість боєприпасів надійшов у той час, коли українські війська змушені відступати на певних ділянках, оскільки змушені нормувати боєприпаси.

Лист Борреля оприлюднений на тлі затримки підтримки України з боку Сполучених Штатів, де пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів застряг у Конгресі.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.