Канада готова виділити кошти на постачання в Україну боєприпасів від Чехії – ЗМІ

Канада дала зрозуміти, що готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів з різних країн до України. Про це повідомляє CBC News з посиланням на джерела в канадському оборонному відомстві.



Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела повідомляють, що уряд Канада може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США - ред.) на реалізацію плану, запропонованого президентом Чехії Петром Павелом.



Міністр оборони Білл Блер заявив, що Канада веде переговори з чехами, але не буде обговорювати деталі.



«Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам ... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво», – сказав Блер.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів в Україну.



Журналісти зауважують, що союзники Канади побоюються, що Оттава може вирішити інвестувати у виробництво боєприпасів через Чехію, продовжуючи відкладати нарощування внутрішніх потужностей з виробництва зброї, повідомили джерела в оборонному відомстві, які знайомі з матеріалами справи, але не мають права говорити публічно.



Водночас Блер, тим часом, сказав, що сподівається, що в недалекому майбутньому йому буде «більше повідомити про те, як ми інвестуємо в збільшення канадського виробництва боєприпасів».



Уряд Канади вже кілька місяців вивчає пропозиції двох канадських виробників боєприпасів – General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT) і IMT Defence – щодо збільшення виробництва так званого «оперативного» варіанту 155-міліметрового снаряда стандарту НАТО, або M795. Нині Канада щомісяця виробляє близько 5000 снарядів М107, відомих як «навчальні».

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.