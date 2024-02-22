Британія розширила санкції проти Росії – до списку потрапили виробники боєприпасів та електроніки

Великобританія розширила санкції щодо Росії, під обмеження потрапили десятки російських компаній та фізичних осіб.

У санкційному списку також дві білоруські компанії та компанії з Китаю, Туреччини та ОАЕ, які, як стверджується, сприяли обходу санкцій.



Уряд Великобританії уточнює, що до списку увійшли виробники боєприпасів та електроніки, а також торговці алмазами та нафтою.



Одна з найбільших компаній, включених до оновленого списку, – проект компанії «Новатек» з виробництва зрідженого газу «Арктик СПГ-2». Санкції запроваджено і проти її генерального директора Олега Карпушина.



До обмежувального списку також потрапив новий гендиректор російської групи алмазодобувних компаній АЛРОСА Павло Мариничев. До списку включені й інші топ-менеджери АЛРОСА та «Новатек».



Крім того, санкції введено проти Пермського порохового заводу, Каменськ-Уральського металургійного заводу, компанії «Гідромаш», «Балтійської промислової компанії», Самарського металургійного заводу, Челябінського ковальсько-пресового заводу та так званої ПВК «Редут».



Санкції приурочені до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Очікується, що свої розширені списки санкцій найближчими днями опублікують США та Євросоюз.

Країни Заходу звинувачують Росію в обході санкцій через треті країни, наприклад, Туреччину, держави Центральної Азії та інші. Днями ЗМІ повідомляли, що одним із найбільших «хабів» щодо обходу санкцій для Москви стала Вірменія. За офіційними даними, експорт товарів з Вірменії до Росії зріс на 85%, у тому числі 80% становить реекспорт. Фінансисти звертають увагу, що в цілому експорт Вірменії до Росії зріс на 430% порівняно з довоєнним періодом через ймовірний реекспорт європейських і китайських товарів.