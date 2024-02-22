У Сенаті США проведуть слухання щодо використання американських чипів у російській зброї – сенатор

Постійний підкомітет Сенату США з питань розслідувань (PSI) 27 лютого проведе слухання на тему «Американські технології, що підживлюють війну Росії в Україні» щодо використання американських чипів у російських системах озброєння, повідомив 21 лютого сенатор Річард Блюменталь.

«Слухання знаменує собою перше публічне обговорення підкомітетом поточного розслідування того, як напівпровідники американського виробництва продовжують використовуватися в російських системах озброєнь, незважаючи на експортний контроль, запроваджений після вторгнення Росії в Україну два роки тому», – йдеться на офіційному сайті сенатора.

Річард Блюменталь зазначив, що в ході розслідування напівпровідники американського виробництва були виявлені в різноманітному обладнанні, що використовується російськими військовими.

«Це безпілотники, радіостанції, ракети та бронетехніка. Це також деякі з найсучасніших російських військових систем, включаючи крилаті ракети, системи зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби», – зазначено у повідомленні.

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Вказано, що інформація, отримана PSI, свідчить, що з моменту вторгнення Росії в Україну чотири американські компанії «значно збільшили свій експорт до країн, які потенційно використовуються Росією для обходу американського експортного контролю, а саме: Вірменію, Фінляндію, Грузію, Казахстан і Туреччину».

«Різке зростання експорту цих американських виробників включає експорт до Казахстану, який збільшився майже в тисячу разів з 2021 по 2022 рік. За той самий період експорт до Грузії зріс у понад 34 рази, до Вірменії - у понад 28 разів, до Туреччини – більш ніж удвічі, а експорт до Фінляндії у 2022 році був приблизно в 1,5 рази більшим, ніж у 2021 році», – зазначено на сайті американського політика.

Ці дані, вважає Блюменталь, «викликають серйозні питання щодо програм експортного контролю та дотримання вимог законодавства цими американськими виробниками напівпровідників».

У січні цього року видання Bloomberg із посиланням на закриту російську митну статистику, повідомило, що за минулий рік Росія змогла імпортувати високотехнологічні чипи американського та європейського виробництва на більш ніж мільярд доларів.

З початку повномасштабного російського збройного вторгнення до України в 2022 році сотні іноземних корпорацій, компаній та брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії, відповідно зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.