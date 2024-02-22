Данія оголосила про надання Україні військової допомоги на 228 мільйонів євро

Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги для Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). Ці кошти спрямують на боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні, повідомляє оборонне відомство країни.

«Україна має велику потребу в підтримці, не в останню чергу в артилерійських боєприпасах. З 15-м пакетом допомоги Данія робить фінансовий внесок у закупівлю зброї та боєприпасів. Як через інші країни, зокрема Нідерланди та Чехію, так і через продовження важливої співпраці з данською оборонною промисловістю», – каже міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У відомстві зазначили, що Міністерство оборони Данії профінансувало закупівлю у Чехії 15-ти тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які будуть доставлені в Україну протягом декількох місяців.

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Вказано, що буде передано обладнання та боєприпаси для протиповітряної оборони, розмінування та безпілотних літальних апаратів. Пакет допомоги включає радари, засоби зв’язку та обладнання для безпілотників від данських компаній.

Пакет військової допомоги передбачений на 2024-2026 роки.

Нещодавно прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала своїх колег-прихильників України за надмірну повільність і нерішучість у наданні необхідної Києву зброї.

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ряд країн оголосили про надання фінансової та військової підтримки для України. Про виділення коштів уже оголосили Австралія, Нова Зеландія, Японія, Німеччина, Норвегія, Швеція, Франція та інші.