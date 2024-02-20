Боррель: країни-члени ЄС можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку

Міністри закордонних справ Євросоюзу на черговій зустрічі обговорили підримку України, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель після зустрічі.

За його словами, зустріч стосувалася, зокрема, надання Україні боєприпасів. Боррель повідомив, що Європейське оборонне агентство уклало 60 різних рамкових контрактів для розміщення замовлень в оборонній промисловості. Будь-яка країна-член блоку може використати ці контракти, щоб збільшити постачання боєприпасів до України.

«Звісно, для цього потрібне фінансування. Це фінансування також буде доступним для закупівлі боєприпасів поза межами Європи, якщо є інші канали постачання. Воно не обмежується лише поставками, які може забезпечити європейська оборонна промисловість. Якщо є інше джерело постачання, яке краще, дешевше, швидше, я сказав державам-членам використовувати його. Без проблем», – заявив дипломат.

Читайте також: Західні аналітики назвали умови, за яких «Україна може виграти війну»

Він додав, що учасники зустрічі також обговорювали 13-й пакет санкцій. Боррель висловив сподівання, що його затвердять до 24 лютого.

Днями прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ключовими пріоритетами для України в плані зброї залишаються боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.