Bloomberg: прем’єрка Естонії пропонує випустити євробонди для оборони

Європейському союзу варто випустити єврооблігації на 100 мільярдів євро, кошти від яких спрямувати на інвестиції в оборонну промисловість – про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв’ю агентству Bloomberg.

За словами голови естонського уряду, ЄС необхідно розвивати оборонну галузь, а також укласти довгострокові контракти на постачання зброї Україні як із європейських запасів, так і зі світових. Каллас також зазначила, що не всі країни Євросоюзу відчувають ту загрозу, яка походить від Росії.

Bloomberg додає, що ідею Каллас підтримали президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської ради Шарль Мішель. Але такі країни, як Німеччина, на думку агентства, можуть виявити менший інтерес до ініціативи.

У свою чергу глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки без уточнення деталей заявив, що ситуація на полі бою в Україні має вирішитися за три місяці. Боррель також зазначив, що ЄС має діяти більш рішуче.

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Президент України Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені заявив, що дефіцит зброї, особливо артилерії та засобів далекого радіусу дії, в українській армії посилює президента Росії Володимира Путіна.

Коментуючи відхід збройних сил України з Авдіївки на Донеччині, Зеленський звернув увагу на те, що це сталося на тлі гострої нестачі боєприпасів.

Президент США Джо Байден вкотре закликав Конгрес негайно ухвалити законопроєкт про видатки, що включатиме подальшу допомогу Україні. Байден пов’язав захоплення російськими військами Авдіївки на Донеччині з бездіяльністю Конгресу, в якому партійні розбіжності перешкоджають виділенню 60 мільярдів доларів на необхідну Києву військову допомогу.

У заяві Білого дому наголошується, що виведення українських військ з Авдіївки відбулося після того, як українські солдати були змушені обмежити використання боєприпасів через скорочення їхніх постачань, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці.