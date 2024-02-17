CША передадуть Естонії конфісковані російські активи на потреби України

США передадуть на потреби України 500 тисяч доларів, вилучені внаслідок розкриття незаконної мережі контрабанди високоточних шліфувальних верстатів до Росії. Для цього гроші будуть перераховані Міністерству юстиції Естонії, яка використає їх для проєкту щодо прискорення оцінки збитків та ремонту української системи енергопостачання. Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила представниця Мін’юсту США Ліза Монако.

Як зазначається у повідомленні Міністерства юстиції США, конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки обставини цієї справи, що діють, не дозволяють безпосередньо передати їх Україні.



«Сьогоднішня заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів припинити доступ президента Путіна до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України. Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з безперервною жорстокістю Росії. Міністерство юстиції продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг відбудовуватися», – сказала Ліза Монако.



Це перший відомий випадок передачі конфіскованих російських активів на потреби України.



У березні 2023 року розслідування спроби контрабанди експортно-контрольованого виробу подвійного використання до Росії призвело до конфіскації 484 696 доларів США – ці кошти були переведені в США для придбання високоточної шліфувальної системи. Вона потребує ліцензії на експорт або реекспорт до Росії через застосування в програмах розповсюдження ядерної зброї та оборони.