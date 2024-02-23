Зеленський розповів Мішелю про прогрес України у виконанні умов Єврокомісії перед наступним звітом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем – про це сторони повідомили увечері 22 лютого.

Зеленський подякував Мішелю за підтримку Євросоюзу, в тому числі за погодження 13-го пакету санкцій, а також «наголосив», що Україна готова до консультацій для вирішення ситуації на українсько-польському кордоні.

«Я поінформував Мішеля про прогрес України у виконанні чотирьох законодавчих кроків, необхідних для звіту Європейської комісії в березні 2024 року. Ми обоє погодилися з важливістю швидкого затвердження переговорних рамок, необхідних для практичного початку переговорів про вступ України до ЄС, як було домовлено в грудні минулого року», – заявив президент.

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Крім того, додав він, сторони обговорили підготовку до 25-го саміту Україна – ЄС.

Голова Євроради, зі свого боку, заявив, що в розмові із Зеленським підтвердив «залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки знадобиться».

«Росія ніколи не зможе загасити полум’я демократії в Україні. Доля України – в ЄС», – додав він.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Перед тим, у листопаді, Єврокомісія повідомила, що рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ, але після виконання низки вимог щодо українського законодавства.

Наступний звіт Єврокомісія, йдеться в проєкті нинішнього, підготує до березня 2024 року.