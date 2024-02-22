Профільний єврокомісар заявив, що до скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС «готуються»

Єврокомісар з питань політики розширення Олівер Варгеї заявив, що процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС досі на етапі підготовки. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.



На запитання кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі «Чи розпочався уже скринінг?», Варгеї відповів: «Розпочалась підготовка, так». На уточнююче запитання, чи означає це, що сам скринінг ще не розпочався, Варгеї вирішив не відповідати. Після чого так само не підтвердив, що Єврокомісія готова буде зробити у березні остаточну оцінку виконання Україною необхідних для початку переговорів реформ.

«Залежить від того, коли вони виконають (необхідні умови - ред.)» – відповів Варгеї.



Скринінг законодавства на відповідність праву ЄС – це перший крок на шляху переговорів про вступ. Цей процес проводиться спільно Єврокомісією та країною-кандидатом. У січні віцепрем’єка, міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що уряд України домовився з представниками Європейської комісії про початок скринінгу та визначили графік подальших зустрічей.

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Раніше очікувалось, що скринінг українського законодавства розпочнеться одразу після грудневого саміту лідерів, на якому було ухвалено політичне рішення про початок переговорів з Україною, а в березні Єврокомісія оприлюднить остаточний звіт, який оцінює готовність України почати переговори про вступ у ЄС, та буде затверджена так звана «переговорна рамка».



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 21 січня заявила, що «ми чудово просуваємось у процесі скринінгу», але, на її думку, переговорну рамку навряд чи затвердять до європейських виборів, що відбудуться у червні 2024 року.



Українська влада сподівалася пройти ці кроки до липня 2024 року, щоб уникнути можливих затримок у другому півріччі у звʼязку з головуванням Угорщини в ЄС та європейськими виборами.



Посол України при ЄС Всеволод Ченцов наполіг, що з боку України затримок не має, і раніше «не було жодних підстав сумніватися», що Єврокомісія представить звіт і переговорну рамку в березні.