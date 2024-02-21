Переговорна рамка для вступу України у ЄС почнеться не раніше європейських виборів – Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що так звана переговорна рамка про вступ України до ЄС «навряд чи буде готова» до початку виборів у Євросоюзі, що відбудуться у червні 2024 року.

«Ми чудово просуваємось у процесі скринінгу. Це дуже добре. І ми все ще працюємо над переговорними рамками. Я припускаю, що вони не будуть готові до європейських виборів, а після них, тому що, зважаючи на розвиток різних переговорних позицій, це займе час. Але я думаю, що влітку – на початку літа ми будемо готові», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі.

Узгодження переговорних рамок – це один із етапів, необхідний для фактичного початку переговорів про вступ до ЄС. Посол України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи заяву президентки Єврокомісії, підкреслив, що раніше було узгоджено з Єврокомісією, що переговорні рамки будуть ухвалені в березні.

«Березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом, я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництву нашої держави пояснити, як це буде відбуватись. Наразі, станом на сьогодні у нас не було жодних підстав сумніватися в чинності тих умов, які раніше були досягнуті», – сказав посол України при ЄС Ченцов.

Також він наполіг, що «у будь-якому разі темпи просування України до ЄС значно швидші звичайних».

«Ви слідкували, як відбувається, відбувалися попередні хвилі розширення і те, що ми робимо протягом тижнів. Зазвичай воно розтягується на роки. Тому в будь-якому разі я би не драматизувати цю ситуацію», – сказав Ченцов.

У січні віцепрем’єка повідомила, що уряд України домовився з представниками Європейської комісії про початок скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС та визначили графік подальших зустрічей.

Очікується, що Єврокомісія оприлюднить наступну оцінку виконання Україною критеріїв, що супроводжували надання їй статусу кандидата, наприкінці лютого.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.