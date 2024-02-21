Попри збільшення скептицизму, більшість українців вірить в перемогу України у війні – опитування

Після майже двох років повномасштабного російського вторгнення більшість українців – 89% – українців загалом вірять в перемогу України, з них 60% безумовно переконані в цьому. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного на початку лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи звертають увагу, що спостерігається деяке зниження цієї віри, оскільки у травні 2022 року 95% респондентів вірили в перемогу, 80% з них – безумовно, а у грудні 2023 року ці показники вже були такими – 88% і 65% відповідно.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).

За даними КМІС, порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності – наразі 65% вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.



Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.



Всеукраїнське опитування проводилось 5-10 лютого 2024 року з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

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Це опитування проводилося на тлі затримки військової допомоги від Заходу. У США вже кілька місяців на розгляді Конгресу перебуває законопроєкт, який передбачає надання багатомільярдної допомоги Україні.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.

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З осені минулого року Росія наступає на кількох напрямках. У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».