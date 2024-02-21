Вацлав Гавел про Росію: передбачення збулися

(Рубрика «Точка зору»)

34 роки тому – у 1990 році, президент Чехословаччини Вацлав Гавел, виступав на засіданні Конгресу США.

На початку свого виступу він домовився із сенаторами, що звернеться до них чеською мовою. Пояснив, що хоче, щоб «почули милозвучність моєї рідної мови».

Перекладав тоді Гавела на англійську політолог, тодішній прессекретар Канцелярії президента Міхаел Жантовський (Michael Žantovský).

До виступу Вацлава Гавела особливо уважно тоді прислухалися також у Польщі, Угорщині, Німеччині, адже вже тоді чехословацький президент передбачив, що «Росія в майбутніх 20-х роках розвиватиметься дуже складним шляхом», а тому «Союз» (ЄС – ред.) мав би чітко показати, куди сягають кордони його можливого розширення».

На думку Вацлава Гавела, «в довготривалій перспективі шанс на вступ до ЄС матимуть Україна та Білорусь, але в жодному випадку не Росія».

Бо на думку Гавела, Росія традиційно «не знає, де вона починається і де закінчується», і це є однією із найбільших небезпек для Європи та й усього світу.

Розпад СРСР і трансформація Росії

Вацлав Гавел не раз звертав увагу на риторику російської влади і політиків, наприклад, на вживання поняття «близьке зарубіжжя» чи «братські народи». На його думку, це свідчило про їхнє бажання залишити під впливом Росії, або і в її кордонах, все те, що входило в СРСР, або перебувало під його контролем.

Тому Вацлава Гавела особливо турбувала позиція Росії щодо сусідніх країн.

«Тепер ідеться про те, щоб закінчилась ностальгія по Радянському Союзу в Росії. І найголовніше, щоб росіяни усвідомили, де Росія починається, а де закінчується».

На думку соратника Гавела, відомого чеського політолога, письменника і Їржі Пеге (Jiří Pehe) Росія й досі не знає, де її кордони, і думає, що її кордони пролягають десь в Україні чи десь деінде в Європі.

Ще в листопаді 2014-го року він зазначив:

«Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони. Ми бачимо, що сучасний Кремль допускає, що кордони Росії лежать десь в Україні чи поза Україною, чи може Росії належить частина Грузії, чи їй належать ще й інші пострадянські республіки. Ця аргументація по суті провадиться на основі таких особливих месіанських теорій про «Новоросію» та інші подібні утворення»

Вацлава Гавел свого часу попереджав, що «Росія поновить ті зі своїх традицій, які є для неї історично типовими – це імперська традиція розширення Росії в напрямках і на терени, які їй по суті не належать».

Передбачення збулися...

Розвиток подій наприкінці 20-го століття і на початку 21 століття:

Все це підтверджує – останній чехословацький (1989 - 1992 рр.) і перший чеський (1993 - 2003 рр.) президент Вацлав Гавел не помилявся: і досі «Росія шукає свої кордони» і це найбільша небезпека.

Оксана Пеленська – дослідниця, багаторічна співробітниця Радіо Свобода

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