Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Вацлав Гавел про Росію: передбачення збулися

Російські військові піднімають прапор Росії в центрі Грозного. Чечня, лютий 2000 року. Російська армія взяла місто під контроль після того, як майже повністю знищила його бомбардуванням та артобстрілами.
Російські військові піднімають прапор Росії в центрі Грозного. Чечня, лютий 2000 року. Російська армія взяла місто під контроль після того, як майже повністю знищила його бомбардуванням та артобстрілами.
(Рубрика «Точка зору»)

34 роки тому – у 1990 році, президент Чехословаччини Вацлав Гавел, виступав на засіданні Конгресу США.

На початку свого виступу він домовився із сенаторами, що звернеться до них чеською мовою. Пояснив, що хоче, щоб «почули милозвучність моєї рідної мови».

Вацлав Гавел вітає своїх прихильників після оголошення результатів виборів у Чехословаччині, на яких його – дисидента і драматурга – обрали президентом. Прага, 29 грудня 1989 року
Вацлав Гавел вітає своїх прихильників після оголошення результатів виборів у Чехословаччині, на яких його – дисидента і драматурга – обрали президентом. Прага, 29 грудня 1989 року

Перекладав тоді Гавела на англійську політолог, тодішній прессекретар Канцелярії президента Міхаел Жантовський (Michael Žantovský).

До виступу Вацлава Гавела особливо уважно тоді прислухалися також у Польщі, Угорщині, Німеччині, адже вже тоді чехословацький президент передбачив, що «Росія в майбутніх 20-х роках розвиватиметься дуже складним шляхом», а тому «Союз» (ЄС – ред.) мав би чітко показати, куди сягають кордони його можливого розширення».

На думку Вацлава Гавела, «в довготривалій перспективі шанс на вступ до ЄС матимуть Україна та Білорусь, але в жодному випадку не Росія».

Бо на думку Гавела, Росія традиційно «не знає, де вона починається і де закінчується», і це є однією із найбільших небезпек для Європи та й усього світу.

Папа Римський Іван Павло Другий приймає у Ватикані президента Чехословаччини Вацлава Гавела менше аніж через рік після Оксамитової революції в Чехословаччині. Рим, 24 вересня 1990 року
Папа Римський Іван Павло Другий приймає у Ватикані президента Чехословаччини Вацлава Гавела менше аніж через рік після Оксамитової революції в Чехословаччині. Рим, 24 вересня 1990 року

Розпад СРСР і трансформація Росії

Вацлав Гавел не раз звертав увагу на риторику російської влади і політиків, наприклад, на вживання поняття «близьке зарубіжжя» чи «братські народи». На його думку, це свідчило про їхнє бажання залишити під впливом Росії, або і в її кордонах, все те, що входило в СРСР, або перебувало під його контролем.

Тому Вацлава Гавела особливо турбувала позиція Росії щодо сусідніх країн.

«Тепер ідеться про те, щоб закінчилась ностальгія по Радянському Союзу в Росії. І найголовніше, щоб росіяни усвідомили, де Росія починається, а де закінчується».

Вацлав Гавел, 2011 рік
Вацлав Гавел, 2011 рік

На думку соратника Гавела, відомого чеського політолога, письменника і Їржі Пеге (Jiří Pehe) Росія й досі не знає, де її кордони, і думає, що її кордони пролягають десь в Україні чи десь деінде в Європі.

Ще в листопаді 2014-го року він зазначив:

«Росія, звичайно, й досі не знає, де її кордони. Ми бачимо, що сучасний Кремль допускає, що кордони Росії лежать десь в Україні чи поза Україною, чи може Росії належить частина Грузії, чи їй належать ще й інші пострадянські республіки. Ця аргументація по суті провадиться на основі таких особливих месіанських теорій про «Новоросію» та інші подібні утворення»

Вацлава Гавел свого часу попереджав, що «Росія поновить ті зі своїх традицій, які є для неї історично типовими – це імперська традиція розширення Росії в напрямках і на терени, які їй по суті не належать».

Передбачення збулися...

Розвиток подій наприкінці 20-го століття і на початку 21 століття:

Все це підтверджує – останній чехословацький (1989 - 1992 рр.) і перший чеський (1993 - 2003 рр.) президент Вацлав Гавел не помилявся: і досі «Росія шукає свої кордони» і це найбільша небезпека.

Оксана Пеленська – дослідниця, багаторічна співробітниця Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • Зображення 16x9

    Оксана Пеленська

    Авторка матеріалів для Української редакції Радіо Свобода впродовж багатьох років. Займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті імені Івана Франка (1970 рік, диплом з відзнакою), протягом 1986–1989 років навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. У 1992 році – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 року працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993–1995 років – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

NYT: під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити сотні українських військових. У ЗСУ це заперечують 118924 views

2

Шойгу доповів Путіну, що «Кринки зачищені». Генштаб ЗСУ цього не підтверджує 15708 views

3

США: Байден заявив про готовність зустрітися зі спікером Палати представників щодо допомоги Україні 9093 views

4

На Сумщині внаслідок влучання БПЛА у житловий будинок загинула родина – ОВА 8434 views

5

Очільник НАТО пояснив, чому Росії вдалося захопити Авдіївку і якими будуть наслідки 7041 views

6

МЗС: Україна «буде рішуче реагувати» на спроби Москви втягнути Придністров’я у війну 4945 views

7

КМІС: 69% українців вважають, що Зеленський має залишатись на посаді президента до кінця воєнного стану 4533 views

8

Чеські фермери вийшли на протест у Празі 4409 views

9

«Це дилема» – генсекретар НАТО розповів про шлях F-16 до України та їхні удари по території Росії 4052 views

10

Проти польського фермера, який виїхав на акцію з прапором СРСР і зверненням до Путіна, порушили справу 3951 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG