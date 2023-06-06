100 років тому на Соловки привезли перших ув'язнених: ювілей трагедії, відлуння якої не стихає

(Рубрика «Точка зору»)

100 років тому – 6 червня 1923 року – на Соловецькі острови привезли перших ув’язнених.

Таким чином найбільший і один з найжорстокіших радянських концтаборів почав писати свою безжалісну історію ще за півроку до дня, коли була ухвалена постанова «Про організацію Соловецького табору примусових робіт» - 2 листопада 1923 року.

Соловецький табір особливого призначення – місце примусових робіт у неволі для тисяч українців, і для більшості з них – це місце їхньої загибелі.

У книжці «Фольклор Гулага» (Санкт-Петербург, 1994 р.) одеситка, одна з ув’язнених Л.С.Рибак-Башкірова (на жаль, повне ім’я встановити не вдалосz), згадує, що (цитата мовою оригіналу):

«в лагерях украинцы количественно преобладали. Об этом, в частности свидетельствует фрагмент текста одной из песен:

Гэй, на Ивана, гэй на Купала

Общую яму себе копали

Немки, эстонки, литовки, финки

А в основному украинки»

У жовтні-грудні 1937 року в Карелії й на території тодішньої Ленінградської області були проведені масові розстріли в'язнів Соловецької тюрми (загалом 1620 осіб).

Для України, її історії дійшло до втрат, які відчутні і болять досі. Серед страчених були провідні українські письменники, митці Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Валер'ян Поліщук, Павло Филипович, також вчені, політичні й державні діячі Матвій Яворський, Степан Рудницький, Володимир Чехівський.

Дивіться тут: Список розстріляних у Сандармоху українців і вихідців з України

Трагедією для тисяч українців наповнились і травневі дні перемоги над нацистською Німеччиною 1945 році.

СМЕРШ (назва від скорочення гасла «Смерть шпионам!», підрозділ контррозвідки Народного комісаріату оборони (НКО) СРСР – ред.) у Празі розпочав масові арешти українців, сліди багатьох з них загубились в ГАЛАГах.

Так вже 21 травня був арештований НКВД у Празі президент Карпатської України, письменник і педагог Августин Волошин (1874-1945). Він однак до Сибіру «не дотягнув», загинув від катувань у московській Бутирській тюрмі в липні 45-го року

Також у травні 1945 року був арештований у Празі поет і літературознавець Володимир Бірчак (1881-1952), додому він не повернувся, загинув у концтаборі в Іркутській області.

Кубанця, письменника і видавця Григорія Омельченка (1884 - після 1945 року) арештували 24 травня, і він загинув десь на безмежних просторах ГУЛАГу, точну дату його смерті й місце поховання встановити досі не вдалося. https://esu.com.ua/article-75282

Жертвою репресій «переможців» став також Петро Зленко (1891-1945) – видавець і бібліограф, якого добре знала українська громада. Петро Зленко загинув у концтаборі Озерлаг в Тайшеті Іркутської області, місце поховання і точна дата загибелі невідомі.

Серед перших і найстарших репресованих був 77-літній Максим Славінський (1868-1945) – поет і перекладач, державний діяч, голова дипломатичної місії УНР у Чехословаччині, близький приятель Лесі Українки, з якою захоплено перекладав Генріха Гейне.

Не змилувалися над хворою старою людиною. Правда до Сибіру Славінський не дотягнув, загинув від тортур у київській Лук’янівській тюрмі. В особовій справі про його смерть лише короткий запис: 23 листопада 1945 року помер від розриву серця.

Соловки, Сибір, Мордовія – від червня 1923 р. місця, за метафорою Єжи Ґедройця, «розстріляного відродження», останньої адреси в біографіях тисяч українських в’язнів радянських концтаборів.

Про них нагадує 100-ліття Соловецьких концтаборів – одна з найтрагічніших сторінок в історії України.

Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода

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