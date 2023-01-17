У Росії касаційний суд залишив у силі вирок дослідникові Сандармоху Дмитрієву

Суд у російському Санкт-Петербурзі залишив без змін вирок історику і голові карельського «Меморіалу» Юрію Дмитрієву.

Засідання проводив Третій касаційний суд. Дмитрієв був присутній на ньому по відеозв’язку, йдеться в повідомленні у телеграм-каналі його групи підтримки.

У грудні 2021 року суд засудив Юрія Дмитрієва до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у справах про виготовлення дитячої порнографії, розпусні дії та зберігання зброї. За всіма цими статтями раніше правозахисника та історика було виправдано. Після вироку його відправили до карельської колонії №1, а потім перевели до колонії в Мордовії, відомої більш важкими умовами.

Історик заперечує провину за всіма звинуваченнями. Його прихильники переконані, що всі справи проти нього сфабриковані владою як помста за правозахисну діяльність.

Історик і голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв разом із колегами у 1990-х відкрив урочище Сандармох, де за часів Великого терору розстрілювали людей. Загалом було зафіксовано близько 150 могильних ям, у яких могли перебувати останки близько 4,5 тисяч людей.

Журналістське розслідування пов’язувало переслідування історика з ім’ям помічника президента РФ Анатолія Серишева, який раніше очолював карельське управління ФСБ, і до його завдань входило зачистка регіону від опозиції.

На захист Дмитрієва раніше виступили Спілка журналістів Карелії та відомі в Росії діячі культури.

Звільнити Дмитрієва вимагали Євросоюз, вчені з різних країн світу та митці.