Росія: історика Юрія Дмитрієва вчетверте відправили до штрафного ізолятора

Російського історика та правозахисника, дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва, який відбуває термін у виправній колонії №18 у Мордовії, відправили до штрафного ізолятора на 10 діб. Він, як стверджується, не привітався із працівником колонії, повідомляє «ОВД News».

Це вже четверте стягнення для 66-річного вʼязня. У вересні він сумарно пробув у ШІЗО 13 діб. Його карали за те, що він належно не привітався з представником адміністрації, тримав на ліжку домашню тварину (вдень там спала кішка, яку Дмитрієв підгодовує), не прибрав вчасно руки за спину. Правозахисники вважають, що таким чином адміністрація колонії чинить на нього тиск.

У грудні 2021 року суд засудив Юрія Дмитрієва до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у справах про виготовлення дитячої порнографії, розпусних діях і зберіганні зброї. За всіма цими статтями його раніше виправдали. Правозахисні організації та прихильники історика називають його переслідування політичним.

Історик та голова карельського відділення правозахисної організації «Меморіал» Юрій Дмитрієв разом із колегами у 1990-х відкрив урочище Сандармох, де за часів репресій розстрілювали людей. Загалом було зафіксовано та відзначено близько 150 могильних ям, у яких могли бути останки близько 4,5 тисячі осіб.

Журналістське розслідування повʼязувало переслідування історика з іменем помічника президента Росії Володимира Путіна Анатолія Серишева, який раніше очолював карельське управління ФСБ.