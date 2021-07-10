Росія: митці і науковці просять Верховний суд забрати справу Юрія Дмитрієва

У Росії близько 200 митців і науковців звернулися з відкритим листом до голови Верховного суду В’ячеслава Лебедєва з проханням забрати справу карельського історика Юрія Дмитрієва з судових інстанцій у Петрозаводську та ухвалити свій вердикт. Текст звернення опублікувала «Новая газета».

У листі йдеться про те, що кримінальна справа щодо Дмитрієва, якого звинувачували в сексуальних злочинах і поширенні порнографії, розглядається 4,5 року в судах Карелії. Двічі суди виправдовували історика і двічі вирок був скасований. Відзначається, що коли розглядалася апеляція у Верховному суді Карелії, то термін був збільшений на 10 років.

Лист підписали музикант Борис Гребенщиков, режисери Олександр Сокуров і Андрій Звягінцев, журналістка Катерина Гордєєва, письменниця Людмила Улицька, артист Костянтин Райкін, член Ради з прав людини Микола Сванідзе, десятки вчених Російської академії наук, письменники, поети, критики і музиканти.

У 2016 році щодо Юрія Дмитрієва порушили кримінальну справу. Історика звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки. Провину він заперечував. Його захист стверджував, що він робив знімки оголеної дівчинки, щоб відстежувати стан її здоров’я для органів опіки.

Суд виправдав Дмитрієва, але в 2018 році проти нього порушили нову справу, звинувативши, крім виготовлення порнографії, в сексуальному насильстві над дочкою, розпусних діях і незаконному зберіганні зброї.

22 липня суд у Петрозаводську засудив Дмитрієва до трьох з половиною років колонії суворого режиму. Винним історика визнали тільки за одним пунктом звинувачення – в насильницьких діях сексуального характеру, за всіма іншими пунктами його виправдали.

У вересні 2020 року Верховний суд Карелії задовольнив вимогу прокуратури і посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Крім того, суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії та зберігання зброї. Ці справи направлені на новий розгляд у новому складі суду.

Історик і голова карельського відділення товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв разом із колегами в 1990-ті відкрив урочище Сандармох, де за часів Великого терору розстрілювали людей. Всього було зафіксовано і позначено близько 150 могильних ям, в яких могли залишитися останки близько 4,5 тисяч людей.