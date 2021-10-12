Росія: Верховний суд відмовив у розгляді касації історику Юрію Дмитрієву

Верховний суд Росії відмовив історику, досліднику сталінських репресій Юрію Дмитрієву в розгляді касаційної скарги, повідомила у фейсбуці правозахисниця Зоя Свєтова.

З відкритим листом до голови Верховного суду Росії В’ячеславу Лебедєва з проханням забрати справу Дмитрієва з судових інстанцій регіону Карелія і ухвалити свій вердикт улітку звернулися понад 150 митців і науковців.

Свєтова нагадала, що кримінальна справа стосовно Дмитрієва, якого звинувачували в сексуальних злочинах і поширенні порнографії, розглядається в судах Карелії чотири з половиною роки. Двічі суди виправдовували історика, і двічі вирок був скасований. Інших подробиць правозахисниця не наводить.

У лютому журналісти-розслідувачі повідомляли, що тодішній помічник російського президента Анатолій Сєришев був зацікавлений в переслідуванні Дмитрієва та, з високою часткою ймовірності, «курирував» перебіг кримінальної справи. У 2016 році, коли проти Дмитрієва було порушено справу за лінією ФСБ, Сєришев очолював карельське управління спецслужби. 12 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Сєришева своїм повноважним представником у Сибірському федеральному окрузі.

У 2016 році щодо Юрія Дмитрієва порушили кримінальну справу. Історика звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки. Провину він заперечував. Його захист стверджував, що він робив знімки оголеної дівчинки, щоб відстежувати стан її здоров’я для органів опіки.

Суд виправдав Дмитрієва, але в 2018 році проти нього порушили нову справу, звинувативши, крім виготовлення порнографії, в сексуальному насильстві над дочкою, розпусних діях і незаконному зберіганні зброї.

22 липня суд у Петрозаводську засудив Дмитрієва до трьох з половиною років колонії суворого режиму. Винним історика визнали тільки за одним пунктом звинувачення – в насильницьких діях сексуального характеру, за всіма іншими пунктами його виправдали.

У вересні 2020 року Верховний суд Карелії задовольнив вимогу прокуратури і посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Крім того, суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії та зберігання зброї. Ці справи направлені на новий розгляд у новому складі суду.

Історик і голова карельського відділення товариства «Меморіал» Юрій Дмитрієв разом із колегами в 1990-ті відкрив урочище Сандармох, де за часів Великого терору розстрілювали людей. Всього було зафіксовано і позначено близько 150 могильних ям, в яких могли залишитися останки близько 4,5 тисяч людей.