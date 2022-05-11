Росія: дослідника Сандармоху Юрія Дмитрієва етапували до колонії суворого режиму

Карельського історика і правозахисника Юрія Дмитрієва, якого наприкінці 2021 року в Росії засудили до 15 років позбавлення волі, етапували до колонії суворого режиму у Мордовії. Про це пише російський «Інтерфакс» із посиланням на адвоката Віктора Ануфрієва.

Історик відбуватиме покарання в колонії у селищі Потьма. У колонії Дмитрієв має провести ще 10 років.

Першу кримінальну справу проти Юрія Дмитрієва порушили у 2016 році. Історика звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки. Провину він заперечував. Суд Дмитрієва виправдав, але у 2018 році на нього завели нову справу, звинувативши, окрім виготовлення порнографії, у сексуальному насильстві над дочкою, розпусних діях і незаконному зберіганні зброї.

Влітку 2020 року суд у Петрозаводську засудив Дмитрієва до трьох з половиною років колонії суворого режиму. У вересні того ж року Верховний суд Карелії посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Торік у грудні суд збільшив термін покарання Дмитрієву до 15 років колонії. Суд визнав його винним у справах про виготовлення дитячої порнографії, розпусні дії і зберігання зброї. За всіма цими статтями раніше його виправдали.

Історик і голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв разом із колегами у 1990-х відкрив урочище Сандармох, де за часів Великого терору розстрілювали людей. Загалом було зафіксовано близько 150 могильних ям, у яких могли перебувати останки близько 4,5 тисяч людей.

Журналістське розслідування пов’язувало переслідування історика з ім’ям помічника президента РФ Анатолія Серишева, який раніше очолював карельське управління ФСБ, і до його завдань входило зачистка регіону від опозиції.