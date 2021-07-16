Центр досліджень визвольного руху оприлюднив документи кримінальної справи поета Миколи Зерова

Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби безпеки України оприлюднив понад 70 документів з архівно-кримінальної справи Микола Зерова, українського поета, літературознавця, перекладача, лідера літературної групи «неокласиків», викладача історико-філологічного факультету Київського університету (1923-1935).

Серед оприлюднених документів, як повідомляє Центр досліджень визвольного рух, анкета арештованого поета, ордер, постанова, протокол обшуку у помешканні Миколи Зерова, а також протоколи допитів, очної ставки та свідчення літературознавця, заява Миколи Зерова в органи НКВД про свою роль в «націоналістичному контрреволюційному русі на Україні», обліково-статистична картка на Миколу Зерова – в’язня Соловецької тюрмив, акт виконання вироку (розстрілу) тройки УНКВД щодо поета, довідка, видана Софії Зеровій про перебування в місцях позбавлення волі її чоловіка; довідка про перегляд справи та реабілітацію митця.

Радянські спецслужби у квітні 1935 року заарештували Миколу Зерова. Його підозрювали в «українському буржуазному націоналізмі» та «контрреволюційній діяльності». На одному з перших допитів, як мовиться у документах, Миколу Зерова змусили звітувати про вірші, які він читав у квартирі поета Максима Рильського. Зокрема, чекісти згадали поезію Пантелеймона Куліша «До Кобзи», яку Микола Зеров прочитав.

Микола Зеров не визнавав свою провину протягом двох місяців після арешту. Однак у червні 1935 року він «зізнався»: його контрреволюційна націоналістична робота полягала у «пропаганді неокласицизму, тобто вишуканої буржуазної літератури, що суперечить революційній дійсності». Наступні допити Зерова приносили все більше фактів, які хотіло почути слідство.

Микола Зеров опинився у Соловецькій тюрмі.

У 1937 році Особлива тройка по Ленінградській області вирішила розстріляти поета. У листопаді 1937 року Миколу Зерова стратили в урочищі Сандармох разом з іншими українськими діячами.

Через 21 рік КДБ видало дружині розстріляного літератора фальшиву довідку, в якій написано, що її чоловік перебував у місцях позбавлення волі до 1941 року і помер від паралічу серцево-судинної системи.

Документи з архівно-кримінальної справи Микола Зерова розміщені в Електронному архіві.