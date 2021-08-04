Архів СБУ – найбільший у світі відкритий архів репресивних органів. На його стелажах 224 тисячі справ з речовими доказами. За європейськими архівними мірками – це цілих 7 кілометрів. Секретні матеріали КДБ із 1918 по 1991 рік розсекретили з ухваленням закону про декомунізацію у 2015 році.