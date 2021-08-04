Відтоді співробітники архіву невпинно працюють над великою кількістю звернень та відцифровкою документів.
Секретний архів матеріалів КДБ (відео)
Архів СБУ – найбільший у світі відкритий архів репресивних органів. На його стелажах 224 тисячі справ з речовими доказами. За європейськими архівними мірками – це цілих 7 кілометрів. Секретні матеріали КДБ із 1918 по 1991 рік розсекретили з ухваленням закону про декомунізацію у 2015 році.
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