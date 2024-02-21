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Очільник НАТО пояснив, чому Росії вдалося захопити Авдіївку і якими будуть наслідки

Єнс Столтенберґ вказав на підтримку, яку Росія отримала від Ірану та Північної Кореї, та нарощення її власного виробництва
Єнс Столтенберґ вказав на підтримку, яку Росія отримала від Ірану та Північної Кореї, та нарощення її власного виробництва

Захоплення Авдіївки російськими військами свідчить про напрочуд складну ситуацію на полі бою, але це не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків», – зауважив високопосадовець.

Перші помітні військові успіхи російських сил в Україні за останні місяці Столтенберґ назвав наслідком того, що Росія заручилася «значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї», а також – наростила власне виробництво й «мобілізувала більше сил».

«Це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги (Україні – ред.). Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками», – резюмував генсекретар Альянсу.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

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