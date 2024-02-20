NYT: під час відступу з Авдіївки в полон могли потрапити сотні українських військових. У ЗСУ це заперечують

Під час відступу ЗСУ з Авдіївки Донецької області кількасот українських військових могли потрапити в полон, пише 20 лютого видання The New York Times, посилаючись на оцінки самих військових та західних високопосадовців.

Оцінки числа українських військових, які потрапили в полон і зникли безвісти, різняться. Двоє солдатів, із якими поговорила The New York Times, назвали цифри в діапазоні від 850 до тисячі людей. Західні чиновники, як пише NYT, вважають цю оцінку точною.

Неназвані західні чиновники вважають, що виведення українських військ було погано сплановане і розпочалося занадто пізно. Крім того, як розповіли українські військовослужбовці, під час відходу були проблеми зі звʼязком, через що солдати потрапляли в полон або залишалися пораненими і вбитими на полі бою.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заперечує потрапляння в полон сотень військовослужбовців. Він назвав це дезінформацією, проте визнав, що «певна кількість» солдатів зникла безвісти.

У міністерстві оборони Росії про кількість українських солдатів, взятих у полон при відході ЗСУ з Авдіївки, офіційно не повідомляли. Міністерство оборони України також не коментувало повідомлення про число полонених.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

Цього ж дня командувач угрупування ЗСУ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на завершальному етапі операції, «під тиском переважаючих сил противника», кілька українських військовослужбовців потрапили в полон. Точну кількість полонених він не назвав.