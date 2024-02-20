Розстріл замість обміну: навіщо Росія вбила полонених бійців ЗСУ в Авдіївці

Армія Росії обіцяла провести евакуацію поранених українських бійців в Авдіївці та обміняти їх згодом, а замість цього – розстріляла. Про це ввечері 19 лютого повідомила у соцмережах 110-та окрема механізована бригада ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка тримала оборону в Авдіївці.

Йдеться про шістьох бійців, які опинилися в оточенні на позиції «Зеніт» на півдні міста. У бригаді зазначили, що вихід солдатів із Авдіївки відбувався під шквальним вогнем супротивника – стріляли навіть у евакуаційні автомобілі. Через це було вирішено зв'язатися із координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з росіянами.

«Ворог повідомив координаторам цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених та надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти своє життя», – наголосили у бригаді.

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Подальшу долю побратимів бригада дізналася із російських ЗМІ – родичі впізнали тіла Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника.

За даними підрозділу, військові РФ також розстріляли Олександра Зінчука та Миколу Савосика. Долю шостого бійця із «Зеніту» поки не підтверджено.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, щоб з’ясувати обставини розстрілу росіянами українських військовополонених на позиції «Зеніт» в Авдіївці.

«Це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страту військовополонених», – повідомив він.

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Лубінець також вказав, що через повне оточення опорного пункту «Зеніт» українське командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною. Він наголосив: російські загарбники повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а згодом обміняти.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Також прокуратура виявила відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу Веселого Бахмутського району.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує будь-які воєнні злочини, як і відкидає звинувачення у вбивствах цивільних.

Головні питання випуску:

Навіщо росіяни розстріляли беззбройних поранених бійців ЗСУ в Авдіївці, які наперед погодилися здатися?

Як такі страти впливають на бійців Сил оборони України?

І чи є важелі у МКЧХ та ООН, щоб покарати Росію?

Схід

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Через два дні, 19 лютого, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони». Розвідка Британії 8 лютого констатувала, що Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за попередні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому аналітики ISW вважали, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

18 грудня минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.