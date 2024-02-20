Через розстріл українських військовополонених в Авдіївці Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з’ясування обставин розстрілу українських військових, які здалися в полон на опорному пункті «Зеніт» в Авдіївці.

«Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу», – написав він у телеграмі.

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Лубінець нагадав, що через повне оточення опорного пункту «Зеніт», українське командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною. Діалог був щодо надання допомоги українським пораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів. За словами омбудсмена, російські загарбники повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі обміняти.



Однак згодом російська сторона оприлюднила відео із захопленої позиції «Зеніт», на якому рідні розпізнали загиблих трьох українських захисників, ще двох розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки що не підтверджена.

Про це також напередодні повідомляла 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Це сталося після того, як 18 лютого в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці – захисники були важкопоранені та чекали на евакуацію.



Також прокуратура виявила відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу Веселого Бахмутського району.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.