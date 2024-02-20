«Росія поспішає наступати»: куди після Авдіївки окупанти стягують війська

Росія посилює наступ на Запорізькому напрямку: які громади перебувають у зоні ризику? Як живе прифронтовий Оріхів, від якого до російських позицій близько 15 кілометрів? Як російська армія укріплюється на півдні України, і чи вплине це на деокупацію територій? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російська армія готується до нового наступу на Оріхівському напрямку на Запоріжжі. Про це днями в ефірі телемарафону заявив речник угруповання сухопутних військ «Таврія» Дмитро Лиховій . За його словами, у цьому регіоні російські війська стягують угруповання, яке за розмірами переважає сили, залучені Росією в районі Авдіївки .

. За його словами, у цьому регіоні російські війська стягують угруповання, яке . Лиховій також зазначив, що російські війська стягують резерви на Запорізькому напрямку і готуються до нових дій. Втім, українські військові це бачать і готуються протидіяти.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ намагається безуспішно атакувати позиції українських військових в районі Роботиного . Зокрема, 18 лютого таких атак було 10, а напередодні – 13.

. Зокрема, 18 лютого таких атак було 10, а напередодні – 13. В американському Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 18 лютого зазначили, що російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей, в Авдіївці та навколо неї, а також поблизу Роботиного на заході Запорізької області. Аналітики пишуть, що цьому сприяє затримка з наданням військової допомоги Україні.

Аналітики ISW припускають, що ці наступальні дії російської армії, ймовірно, завадять українським військовим підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Водночас Україна може зазнати оперативних втрат у разі, якщо вона просто окопається і до кінця 2024 року намагатиметься захищатися.

Оріхів: «цілодобові обстріли»

Як атаки російської армії впливають на життя Оріхівської громади «Новини Приазовʼя» запитали у начальника міської військової адміністрації Миколи Вініченка. Він розповів, що Оріхів обстрілююь майже цілодобово. У місті залишаються жити до 1000 осіб. До повномасштабного вторгнення жителів було понад 13 тисяч.

Люди не хочуть залишати свої домівки

«Все людям привозимо, роздаємо: і вугілля, і брикети, і гуманітарну допомогу, і продукти, і засоби гігієни. Комунальні служби працюють на території міста, воду розвозимо людям, і сміття вивозимо, і місто прибираємо. Ми проводимо бесіди, пропонуємо їм (місцевим жителям – ред.) виїхати, у нас є свої автобуси, якими ми можемо вивезти безкоштовно. Але вони не хочуть залишати свої домівки», – повідомив він.



Місто вже зруйноване на 90%, каже начальник військової адміністрації. Втім там є укриття, працюють 8 пунктів незламності.

«В деяких пунктах люди проживають, в деяких пунктах на ніч приходять ночувати. Світла десь відсотків 85 в місті немає. Розбиті трансформатори, ЛЕП, воно вже так без світла два роки. Газопостачання теж немає, вже два роки. А воду ми підвозимо.

Зарядити гаджети можуть у пункті незламності. Вони приходять у нас заряджають гаджети у пунктах незламності. Пенсію отримують, у нас «Укрпошта» працює, на села ми розвозимо пенсію», – розповів Вініченко.

Він додав, що російська армія перебуває за 15 кілометрів від Оріхова. Втім, обов'язкової евакуації з міста поки немає.

«Підземне місто окупантів»

На правобережній Херсонщині продовжують будувати фортифікації, облаштовувати опорні пункти та споруджувати укріплення, повідомив днями начальник військової адміністрації області Олександр Прокудін . «Наразі вже підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводять в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині», – зазначив очільник ОВА.

. «Наразі вже підійшли до наступного етапу – облаштування другої лінії оборони. Подібні заходи проводять в усіх прифронтових регіонах, не лише на Херсонщині», – зазначив очільник ОВА. Водночас на окупованій частині регіону продовжують укріплюватися російські військові. Про це заявляє Міноборони РФ. Минулого тижня там повідомили, що на Херсонському напрямку побудували так зване підземне місто з необхідною для військових інфраструктурою – житловими приміщеннями, їдальнями, майстернями та іншим. У російському відомстві зазначили, що загальна довжина переходів та траншей «міста» складає понад три кілометри з глибиною закладення комунікацій близько трьох метрів.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів «Новинам Приазов'я», що для побудови укріплень російська окупаційна влада використовує всі можливі виробничі потужності.

«Окупанти залучили всі можливості заводів по виробництву залізобетону, всю техніку, яка була на окупованих територіях, у будівництві всього цього. Можу сказати одне, що навряд, що воно знаходиться близько до ріки, тому що лівий берег – це низький берег Дніпра і там велика ймовірність підтоплення.

Тому, думаю, що якщо вони й облаштовували щось, то воно трохи далі знаходиться від берегової лінії. Але я впевнений в тому, що це не є перешкодою для того, щоб ЗСУ не деокупували ті території», – переконаний він.

Якщо російські військові справді побудували «підземне місто» на Херсонщині, вони зробили це для «самозаспокоєння», оскільки не відчувають себе у безпеці у цьому регіоні, впевнений політик.

Земля горить під ногами окупантів

«Підземне місто, воно має сенс, якщо боротьба ведеться на тих територіях.

Повірте мені, земля горить під ногами окупантів, вони за кожним кущем відчувають вплив і Збройних сил України, того опору, який ведеться на лівому березі. Тому, я думаю, що навіть якщо воно існує це «підземне місто», то це більше для внутрішнього самозаспокоєння їхнього, але впевнений в тому, що воно такою великою переграною для наших Збройних сил не буде», – сказав Самойленко.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Про потенціал армії РФ для наступу

Український Уряд виділив 1,3 млрд гривень для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Про це стало відомо 13 лютого. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рубежі зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

зазначив, що рубежі зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ. Російські військові також продовжують укріплюватися на окупованій частині Запорізької області. Там з'явилася вже четверта лінія оборони на напрямках Токмак – Мелітополь і Токмак – Бердянськ, розповів днями в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський розповів «Новинам Приазов’я», що російська армія має серйозний потенціал на запорізькому напрямку. Вона намагається витіснити ЗСУ з позицій, на яких українським військовим вдалося закріпитися в результаті контрнаступу минулого року.

Противник буде планувати подальші наступи

«Противник усвідомлює ризики для себе і певні обмеження щодо проведення якихось наступальних дій. Тому зараз вони будуть намагатися вирішити певні тактичні завдання без якихось серйозних, на цьому етапі, підкреслюю на цьому етапі, бойових дій, які вони можуть запланувати на майбутнє.

Хоча, залежно від того, як буде розвиватися ситуація, можна припустити, що противник буде планувати подальші наступи. Але на сьогодні для противника пріоритетом є саме східний напрямок. Тому в найближчій перспективі – не менше як три-чотири місяці, ми будемо спостерігати, скоріш за все, обмежені бойові дії, пов'язані просто з удосконаленням тактичних позицій, не більше», – сказав експерт.

«Криваві наслідки для Європи»

Укріплення, які будує російська армія, суттєво посилюють її здатність до оборони, каже експерт, оскільки вони мають дуже серйозну розгалуженість і є багаторівневими.

«Тут крім так званих підземних містечок, комунікацій, треба розуміти, що противник має і мінні поля, створює зони радіоелектронної боротьби, проводить постійне спостереження місцевості з дронів.

Тобто там оборона дуже серйозна і без, залучення нелінійної тактики, буде дуже складно пробити цю оборону. Але це, скажімо, питання наших майбутніх операцій, тому що досвід 2023 року показав, що ігнорування певних аксіом оперативного мистецтва призводить до дуже обмежених результатів в ході наступу, що ми власне і побачили. Тому без переваги у повітрі, без переваги у вогневій міці говорити про проведення якихось активних наступальних операцій буде дуже складно»

Затримка військової допомоги України сьогодні означатиме «криваві наслідки для всієї Європи» у майбутньому, додає Грабський. І зараз західні партнери шукають необхідні рішення.

Наступ – це категорія іншого порядку, коли ми будемо отримувати літаки десятками

«Йдеться про те, щоб Україна вистояла на сьогоднішньому етапі. Тобто забезпечили мінімальні потреби своєї оборони на тих опозиціях, на яких ми зараз отримуємо. Наступ – це категорія іншого порядку, коли ми будемо отримувати літаки десятками, коли ми будемо отримувати десятками тисяч в день боєприпасів, тоді ми будемо говорити про наступ», – зазначив Грабський.

Наступна мета Путіна

Російський політолог та військовий експерт із Праги Юрій Федоров зазначив, що, попри постійні атаки, російська армія не має особливих успіхів на запорізькому напрямку. Як і перспектив для наступу.

Окупація усієї Донецької області – це вкрай складне завдання

«Якихось серйозних зрушень, серйозного посилення війська на цьому напрямі, принаймні поки що не сталося. Вони протягом досить тривалого часу насилу просувалися, насилу діяли ось у цьому трикутнику на плацдармі Роботине – Вербове –Новопрокопівка. Повторюю, там деякі просування були, але не принципові. Подальший наступ на Оріхів викликає в мене дуже великі сумніви з двох причин. По-перше, після взяття Авдіївки головне завдання росіян (армії РФ), яке визначене Путіним – це окупація усієї Донецької області. Це вкрай складне завдання, але, зважаючи на все, саме туди будуть кинуті основні сили, а там ситуація для росіян далеко не сприятлива», – вважає експерт.

Він каже, що також можливості для наступу російської армії на півдні ускладнюють погодні умови, а саме відсутність морозів.

Завданням російських військ на Херсонщині є попередження наступу української армії на Крим, додав Федоров.

«Завдання ось цього угруповання (російського) «Днепр», яке зараз створено і посилене, це запобігання наступу ЗСУ на Крим. Головна тут логіка – об'єднання частини групи військ «Запоріжжя» з групою військ «Днепр» полягає в тому, щоб прикрити напрям на Крим, як із заходу з-під Херсона або там із-під плацдарму в Кринках, так і зі сходу, з-під Оріхова, Токмака, Мелітополя», – зазначив він.

Російські загарбники почали масово нарощувати сили у Запорізькій області, повідомило 19 лютого, є CNN із посиланням на українські та російські джерела. Зазначається, що для цього вже зібрана 50-тисячна армія. Видання додає, що це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після виходу українських сил з Авдіївки.

Білий дім працює над тим, щоб надати Україні сучасні модифікації балістичних ракет ATACMS із більш далеким радіусом дії, ніж у попередніх таких ракет, які надали Києву, повідомило видання NBC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

За повідомленням, якщо Конгрес схвалить законопроєкт із фінансуванням для України, ракети можуть увійти в один із перших пакетів військової допомоги.