В ISW розповіли, якими можуть бути подальші дії військ РФ на Авдіївському напрямку

Перед проведенням значних наступальний дій на Авдіївському напрямку російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу або ж перекинути додаткові сили на цей напрямок, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу, перш ніж відновити значні наступальні операції на Авдіївському напрямку, або ж перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою», – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що російські війська мають резерви для такого підкріплення, але наразі експерти Інституту не помітили жодних ознак того, що російське командування перекидає їх до Авдіївки.

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Водночас українські військові, зокрема начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш, який в ефірі Радіо Свобода заявив, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Але в ISW поки що не фіксують жодних ознак того, як російські війська вирішують розподілити свої сили, які зараз перебувають в районі Авдіївки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.