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В ISW розповіли, якими можуть бути подальші дії військ РФ на Авдіївському напрямку

Знищена російська військова техніка біля Авдіївки, січень 2024 року
Знищена російська військова техніка біля Авдіївки, січень 2024 року

Перед проведенням значних наступальний дій на Авдіївському напрямку російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу або ж перекинути додаткові сили на цей напрямок, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу, перш ніж відновити значні наступальні операції на Авдіївському напрямку, або ж перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою», – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що російські війська мають резерви для такого підкріплення, але наразі експерти Інституту не помітили жодних ознак того, що російське командування перекидає їх до Авдіївки.

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Водночас українські військові, зокрема начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш, який в ефірі Радіо Свобода заявив, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Але в ISW поки що не фіксують жодних ознак того, як російські війська вирішують розподілити свої сили, які зараз перебувають в районі Авдіївки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

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