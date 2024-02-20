«Провели продуктивну розмову». Умєров і Сирський обговорили з головою Пентагону постачання боєприпасів ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили ситуацію на фронті й постачання боєприпасів.

«Разом із головнокомандувачем генерал-полковником Сирським щойно провели продуктивну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій. Ми обговорили спільне розуміння ситуації і план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ і довгостроковим плануванням у форматі коаліцій спроможностей у форматі «Рамштайн». Висловив подяку міністру Остіну за його лідерство», – написав Умєров у фейсбуці.

У Пентагоні розмову наразі не коментували.

Читайте також: Західні аналітики назвали умови, за яких «Україна може виграти війну»

На початку лютого стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія.

Як писав Bloomberg, відсутність допомоги з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Наприкінці січня 2024 року голова європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив, що країни Євросоюзу передали Україні лише 330 тисяч снарядів із обіцяного мільйона. До березня 2024 року ЄС планує передати Києву ще 200 тисяч снарядів.