Уряд ухвалив план втілення рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС

Кабінет міністр України 9 лютого затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії – про це заявила пресслужба уряду з посиланням на віцепрем’єрку, міністерку з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

За її словами, документ обсягом у понад 100 сторінок має на меті об’єднати роботу органів влади для виконання рекомендацій Єврокомісії, отриманих у листопаді 2023 року, а також для «якнайшвидшої підготовки та ефективної участі у переговорному процесі зі вступу України до Євросоюзу».

В уряді додають, що документ передбачає більше ніж 350 заходів із виконання політичних рекомендацій Єврокомісії, а також ключових рекомендацій за переговорними розділами, строки їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритм моніторингу виконання.

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«Ми маємо на меті продовжувати динамічний темп на шляху до членства в ЄС, тому йдемо на крок вперед, адже План заходів сформовано з урахуванням того, що Європейська Комісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року», – йдеться в коментарі Стефанішиної.

У січні віцепрем’єка повідомила, що уряд України домовився з представниками Європейської комісії про початок скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС та визначили графік подальших зустрічей.

Очікується, що Єврокомісія оприлюднить наступну оцінку виконання Україною критеріїв, що супроводжували надання їй статусу кандидата, наприкінці лютого.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.