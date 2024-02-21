Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Посол України при ЄС розповів, як проходять переговори з Польщею за посередництва Єврокомісії

За словами Всеволода Ченцова, українська сторона навела статистику, показавши, що по суті немає підстав для вжиття «таких просто диких заходів зі боку протестуючих»
За словами Всеволода Ченцова, українська сторона навела статистику, показавши, що по суті немає підстав для вжиття «таких просто диких заходів зі боку протестуючих»

Голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов розповів про певний прогрес у переговорах з Польщею.

«Платформа (переговори між Україною та Польщею за посередництва Єврокомісії - ред.) не функціонувала, тому що польська сторона, власне, до вчорашнього дня брала паузу щодо своєї участі в цьому інструменті. Вчора вони взяли участь. Була в принципі конструктивна дискусія. Ми домовилися наступне засідання провести буквально через тиждень. Тобто ми цей діалог не перериваємо», – розповів він.

За словами Ченцова, українська сторона навела статистику, показавши, що по суті немає підстав для вжиття «таких просто диких заходів зі боку протестуючих», а більшість тих проблем, про які вони говорять, – «надумані».

Читайте також: Зеленський закликав Польщу та Єврокомісію до 24 лютого зустрітися «на кордоні» для переговорів

Посол України в ЄС нагадав про інструмент, який працює з Румунією і з Болгарією.

«Це система контролю імпорту наших продуктів в ці країни. Я не говорю зараз про транзит. І у нас немає проблем або інцидентів порушення нашими компаніями цього режиму. Як вони працюють – вони роблять заявки Мінекономіки, МінАПК відпрацьовує. Якщо інша сторона не має застережень щодо видачі по суті таких ліцензій чи дозволів на поставку, значить вона дозволяється. Ми запропонували і Польщі, і іншим країнам просто використовувати цей інструмент, який вже довів свою ефективність. І комісія, власне, підтверджує ефективність інструменту», – розповів Всеволод Ченцов.

Читайте також: Подальша ескалація є вигідною лише Кремлю, а не польським чи українським фермерам: інтерв'ю із послом України в Польщі

20 лютого польській протестувальники протягом дня повністю блокували рух вантажного транспорту на шести пунктах пропуску з Україною. У Медиці фермери перекрили залізничну колію і з контейнера висипали кукурудзу, яку везли з України в Німеччину. Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за ці дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні.

Станом на 21 лютого, за даними Державної прикордонної служби, триває блокування шести пунктів перетину кордону Польщі з Україною, у чергах стоять близько 2 500 вантажівок.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG