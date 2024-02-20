Євросоюз продовжив санкції проти Росії до лютого 2025 року

Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії, що були розширені після російської анексії українських територій, до 24 лютого 2025 року.



Євросоюз вирішив, що поки Росія застосовує силу, тим самим серйозно порушуючи міжнародне право, «доцільно зберегти в силі всі заходи, введені нині ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно».



ЄС увів санкції проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року. Після того, як Росія оголосила про анексію частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, санкції було розширено у жовтні 2022 року.



У грудні 2023 року Європейська рада підтвердила своє засудження агресивної війни Росії проти України, яка порушує Статут ООН, і нагадала про підтримку ЄС«незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону».

У січні 2024 року Європейська рада продовжила ще на шість місяців обмежувальні заходи з огляду на дії РФ з дестабілізації ситуації в Україні – ці санкції вперше запроваджені у 2014 році. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на «неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України».

Наразі Євросоюз запровадив дванадцять пакетів санкцій, що обмежують товарообіг із Росією та діяльність російської політичної еліти. У Євросоюзі вважають, що «санкції позбавляють російську армію та її постачальників товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на суверенній території України». Наразі обговорюється 13-й санкційний пакет.