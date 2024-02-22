ЄС не зацікавлений у подовженні транзиту російського газу через Україну після 2024 року – єврокомісар

Євросоюз не зацікавлений у подовженні транзиту російського газу територією України після завершення дії тристороннього контракту наприкінці 2024 року. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала профільна єврокомісарка з енергетики.

«ЄС не зацікавлений у продовженні газового контракту з росіянами, який проходить через Україну. Останнім часом, ще від початку війни, ми готувалися до завершення цього контракту. Але й до того, як почалися російські маніпуляції газовим ринком, вони були партнерами, яким не можна довіряти», – зазначила Кадрі Сімсон.

Єврокомісарка зазначила, що є «альтернативні варіанти» як для забезпечення постачання газу до ЄС, так і для використання української мережі.

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«Є й інші способи все-таки використовувати українську мережу: потенціал українських підземних сховищ газу та постачання газу в Європу. Маю визнати, що з нашого боку залишаються деякі виклики, але ми готувалися до моменту, що контракт на транзит російського газу закінчиться до кінця цього року», – зауважила Сімсон.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, чи не просить європейська сторона українську про подовження контракту, єврокомісарка відповіла заперечно.

«Я не можу вимагати від українців, які борються за свою свободу, починати будь-які переговори з агресором», – зазначила Сімсон.

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Коментуючи плани ЄС позбутися залежності від російського газу до 2027-го, єврокомісарка зазначила, що є всі підстави вважати їх досяжними.

«Важка сама ситуація, коли ти втрачаєш основного постачальника. Але, озираючись назад, перший висновок, який я зробила би, – ми вижили. І не тільки. Нам вдалося диверсифікувати поставки, знайти надійних партнерів для заміни російського газу. І ми також зі свого боку скоротили попит на газ і нам вдалося замінити значну частку газу відновлюваними джерелами… Спроба Путіна роз’єднати і енергетично шантажувати нас провалилася… Ми навчилися жити без російського газу. І це лише гарантує нам, що ми можемо своєчасно позбутися останніх залишків газу», – резюмувала Сімсон.

У жовтні 2023 року голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов розповів Радіо Свобода, що угода щодо транзиту завершиться до кінця 2024 року, і Київ не має «намірів чи ініціативи її продовжувати».