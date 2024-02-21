«Пакет скромний, але символічний»: посол України при ЄС розкрив деталі нового пакету санкцій щодо Росії

Голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов розповів, що після ухвалення 13-го пакету санкцій, стартувала робота над 14-м. Натомість, він зауважив, що прийнятий пакет санкцій є «менш амбіційним», аніж розраховувала Україна, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«13-й пакет зафіксований, але робота над 14-м вже по суті стартувала. Тому ми не розслабляємось. Ми всі наші пропозиції повторно будемо вносити на розгляд наших партнерів», – розповів він журналістам.

Ченцов також назвав новий пакет санкцій «символічним», оскільки він ухвалюється напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, «хоча в ньому не враховані усі побажання України».

«Звичайно, держави-члени та відповідні служби працювали в дуже жорстких часових рамках, тому він (пакет санкцій – ред.), звичайно, є менш амбіційний, ніж ми розраховували. Ми, як завжди, передавали на розгляд всіх причетних гравців, наші побажання, наші списки. Це стосується, власне, по всіх секторах, які в полі зору знаходяться, коли ми говоримо про санкційну тематику», – додав Ченцов

Голова представництва також розповів, що «нові обмеження стосуватимуться тих, хто допомагає РФ уникати санкцій».

«Увага зосереджена на важливих питаннях, таких як російський ВПК. Це компанії та особистості, а також питання логістики. Російські компанії, але не лише російські. Ми ще маємо вивчити фінальний список, але також цього разу мали потрапити компанії третіх країн, які допомагають росіянам обходити санкції. Тому пакет скромний, але символічний», – наголосив посол України при ЄС.

Раніше посли країн-членів Євросоюзу узгодили 13-й санкційний пакет проти Росії, він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС орієнтовно у пʼятницю, 23 лютого.

У санкційних списках майже 200 осіб і компаній, також передбачені секторальні обмеження, націленні на блокування купівлі «компонентів безпілотників, які потрапляють до російського військового комплексу, а потім на поле бою в Україні. До нього входять кілька російських компаній, а також треті країни», повідомили дипломати у ЄС.

Агентство Reuters також повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

20 лютого Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії, які були розширені після російської анексії українських територій, до 24 лютого 2025 року.

Наразі Євросоюз запровадив дванадцять пакетів санкцій, які обмежують товарообіг із Росією та діяльність російської політичної еліти. У Євросоюзі вважають, що «санкції позбавляють російську армію та її постачальників товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на суверенній території України». Наразі обговорюється 13-й санкційний пакет.